Sensation am Giro – Mauro Schmid sorgt für einen Rad-Coup

So gewinnt nach Gino Mäder nun auch Mauro Schmid eine Etappe.

Wieder gibt es am Giro eine Schweizer Rad-Sensation.

Was ist denn am Giro los? Nachdem Gino Mäder bereits eine Etappe gewinnen konnte, folgte nun der nächste Schweizer Rad-Exploit. So sicherte sich der Schweizer Radprofi Mauro Schmid vor dem italienischen Mitausreisser Alessandro Covi den Sieg. Der 21-Jährige kam auf dem 11. Teilstück der Rundfahrt mit Covi auf den letzten Kilometer. 200 Meter vor Schluss attackierte Schmid und brachte den Sieg nach Hause. Für den jungen Schweizer, der für das TQA-Team fährt, war es der erste Sieg auf der Profi-Stufe.