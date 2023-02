Bahrain: Sensation beim Wüsten-Test – Alfa-Sauber Zhou schlägt Weltmeister Verstappen

Am 5. März startet die neue Formel-1-Saison mit dem Rennen in Bahrain.

Der zweite und schon wieder vorletzte Formel-1-Testtag in der Wüste von Sakhir in Bahrain hätte für Alfa-Sauber nicht besser laufen können. Der Chinese Guanyu Zhou kam auf über 130 Runden auf dem Circuit und drehte dabei im Alfa Romeo auch die schnellste Runde am Freitag vor dem zweimaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Am Kommandostand des Hinwiler Rennstalls brach Freude aus. Auch der neue Geschäftsführer Andreas Seidl lachte – neben ihm guckte Valtteri Bottas ein wenig verdutzt aus der Wäsche, wie der «Blick» schreibt.