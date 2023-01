Darts-WM: Gabriel Clemens besiegt Gerwyn Price, ist im Halbfinal

1 / 3 Hier zu sehen: Gabriel Clemens, wie er das Ally Pally betritt. Getty Images Hier war Gerwyn Price noch gut gelaunt. Getty Images Später dann nicht mehr – der Grund: ein unfassbar gutes Spiel des Deutschen. Getty Images

Darum gehts Derzeit läuft die Darts-WM.

Der Deutsche Gabriel Clemens wollte in den Halbfinal.

Das schaffte der 39-Jährige.

Gabriel Clemens wurde zuletzt von WM-Spiel zu WM-Spiel zuversichtlicher. Vor dem mit Spannung erwarteten Viertelfinal gegen die Weltnummer 1 und Ex-Weltmeister Gerwyn Price an Neujahr sagte der 39-Jährige: «Das ist ein schönes Erlebnis. Ich hoffe, dass es nicht das erste und letzte Mal ist.»

Er fühle sich super und sei topfit, fügte der «German Giant» an. Die Aussenseiterrolle gegen den Waliser Price war ihm bewusst, trotzdem sah er den Match zur Schweizer TV-Primetime als ein 50:50-Duell. Und tatsächlich: Clemens schaffte bereis Historisches. So stand mit ihm erstmals ein Deutscher im Viertelfinal der Darts-WM. Wieso also nicht gleich in den Halbfinal einziehen?

Price verwundert mit Ohrenschützern

Das Spiel war äusserst unterhaltsam. Und im legendären Ally Pally waren die Fans heiss – eine Mehrheit schrie stets den Deutschen nach vorne und buhte den ehemaligen Weltmeister Price durchgehend aus. Clemens schien all das nicht zu merken. Er spielte konzentriert und war ruhig.

Ganz im Gegensatz zum Waliser, der teils genervt wirkte, die Hände verwarf und auch Richtung Himmel schaute, als ob er Gott um Hilfe bat. Und: Vor dem 5. Satz kam Price mit riesigen Ohrenschützer auf die Bühne. Eine Aktion, die es so noch nie gab. Die Moderatoren von Sport1 waren fassungslos: «Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn – echt.»

Gerwyn Price trug wegen des Lärms Ohrenschützer – ein Novum. Getty Images

Im Halbfinal wartet der «Bully Boy»

Und so setzte sich dann auch «German Giant» mit 5:1 durch. Nach dem er als erster Deutscher erstmals in einem WM-Viertelfinal stand, ist er nun auch der erste Deutsche, der in einen Halbfinal einzieht. Was für ein Märchen!

Im Halbfinal der Darts-WM wartet nun der englische Vorjahresfinalist Michael Smith. Der «Bully Boy» besiegte am Sonntag seinen Landsmann Stephen Bunting mit 5:3 und darf damit wie bei der vergangenen WM auf den Finaleinzug hoffen. Clemens wird aber mit Sicherheit etwas dagegen haben.

«The Dreammaker» ist auch weiter

Der Belgier Dimitri van den Bergh war der erste Halbfinalist bei der Darts-WM in London. «The Dreammaker», wie van den Bergh genannt wird, besiegte den walisischen Routinier Jonny Clayton am Sonntag im Alexandra Palace mit 5:3 und steht damit erstmals in der Runde der letzten Vier. Im Halbfinal am Montag bekommt er es mit dem Sieger der Partie zwischen Topfavorit Michael van Gerwen (Niederlande) gegen Englands Chris Dobey zu tun.