Swiss Indoors: Sensation knapp verpasst – Marc-Andrea Hüsler scheitert an Weltnummer 9 

Erst vor wenigen Wochen gewann Marc-Andrea-Hüsler (ATP 62) in Sofia sein erstes ATP-Turnier, nun setzt der Zürcher seinen Höhenflug auch bei den Swiss Indoors fort. Gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 9) zeigte Hüsler in der ersten Runde in Basel lange Zeit eine sackstarke Leistung und bewies grosse Nervenstärke.

Gleich zwei Satzbälle konnte der 26-Jährige im ersten Satz gegen den Kanadier nämlich abwehren, bevor er den Durchgang im Tie-Break doch noch für sich entscheiden konnte. In den Ballwechseln war «Mac» in dieser entscheidenden Phase der Partie der bessere Spiele, doch sein favorisierter Gegner konnte im zweiten Satz eine Schippe drauf legen.

Starker Service von Auger-Aliassime

Auger-Aliassime befindet sich zurzeit in einer beneidenswerten Form und konnte zuletzt in Florenz und Antwerpen gleich zwei Turniere in Serie gewinnen und will nun auch in der St.Jakobshalle nach dem Titel greifen. Erst am späteren Mittwochabend im Einsatz stehen wird Dominic Stricker. Der Berner wird auf den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 15) treffen.