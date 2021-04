Schweizer Handball-Nati : Sensation knapp verpasst – Nati verliert 29:30 gegen Weltmeister Dänemark

Die Schweizer Handballer empfingen am Mittwochabend Weltmeister Dänemark zum wichtigen Qualifikationsspiel für die EM 2022. Es wurde zum Krimi, der knapp verloren ging.

Und die Nati enttäuschte nicht: In Winterthur empfingen die Schweizer am Mittwochabend das Topteam Dänemark, das auf einzelne Weltstars wie etwa Mikkel Hansen verzichtete. Die Schweizer Nati begann furios, ging in Führung und nutzte Unsicherheiten beim Gegner souverän. Nach rund 18 Minuten Spielzeit führte die Nati bereits mit fünf Punkten Abstand. Bitter für die Handball-Fans: Aufgrund von technischen Problemen konnte SRF die furiose Startphase der Schweizer nicht zeigen.

Krimi bis zur letzten Minute

In der Folge wurden die Dänen stärker, konnten gegen Ende der ersten Halbzeit Punkte gut machen. Die Schweizer brachten die Führung aber in die Pause. Nati-Star Andy Schmid erzielte alleine acht Treffer in den ersten 30 Minuten. «Wir waren gut vorbereitet und haben uns super daran gehalten», sagte Nati-Spieler Nicolas Raemy in der Halbzeitpause zu SRF.