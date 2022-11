Perseverance findet lebensfreundliche Spuren in Mars-Krater

Nasa-Mission : Sensationelle Gesteinsfunde auf dem Mars

In drei neuen Studien, die diese Woche publiziert wurden, setzt man sich mit Gesteinsfunden im Jezero-Krater auseinander. «Es ist erstaunlich. In fast jedem Stein finden wir organische Substanzen», schwärmt Geologin Abigail Allwood vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, «welches für die Aktivitäten von Perseverance verantwortlich ist», gegenüber der «Washington Post». In einer der drei Studien wird festgehalten, dass die Steine im Jezero-Krater drei verschiedene Anlässe erlebten, in denen sie mit Wasser in Kontakt kamen. «Grundsätzlich könnten die Bedingungen im Gestein während jeder Phase, in der Wasser hindurchlief, kleine Kolonien von Mikroorganismen begünstigt haben», so Geologe Michael Tice. Ob die Spuren aber biologischen Ursprungs sind oder nicht, weiss die Wissenschaft noch nicht.