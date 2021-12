Florian Hempel (31) – Sensations-Sieg gegen Weltnummer 5 – Ex-Handball-Profi mischt Darts-WM auf

1 / 5 Dem Deutschen Florian Hempel gelang die bisher grösste Überraschung der diesjährigen WM. Getty Images Er bezwang in der zweiten Runde die Weltnummer 5 Dimitri Van den Bergh. Getty Images Hempel spielt erst seit 2017 regelmässig Darts. imago images/Pro Sports Images

Darum gehts Florian Hempel besiegte in der zweiten WM-Runde überraschend die Weltnummer 5 Dimitri Van den Bergh.

Der Deutsche spielt erst seit 2017 Darts.

Zuvor war der 31-Jährige als Handball-Profi aktiv gewesen.

Es ist die bisher grösste Sensation der laufenden Darts-WM. Der Deutsche Florian Hempel (Weltnummer 87) haut in der zweiten Runde überraschend die Weltnummer 5 Dimitri Van den Bergh aus dem Turnier, der in London eigentlich zu den Mitfavoriten auf den Titel gezählt hatte. Dabei zeigt der Belgier eigentlich eine gute Partie und spielte mit 101,78 den bislang dritthöchsten Average (im Durchschnitt mit drei Pfeilen erzielte Punktzahl) aller WM-Teilnehmer.

Doch gegen den furiosen Hempel sollte das nicht reichen. Bei seiner ersten WM-Teilnahme überhaupt begeisterte der Deutsche mit einer unglaublichen Trefferquote von 75 Prozent auf die Doppelfelder. Zwar zählt der 31-Jährige zu den Aufsteigern des Jahres, sein Coup kommt aber dennoch überraschend. Denn Hempel spielt erst seit 2017 professionell Darts – zuvor war der Kölner nämlich Profi-Handballer!

Vor ziemlich genau zehn Jahren debütierte der Goalie in der 2. Handball-Bundesliga, später folgten weitere Einsätze für den Dessau-Rosslauer HV in der 3. Liga. 2016 hing Hempel dann die Hallenschuhe an den Nagel und zog in eine WG. Nur weil dort in der Küche eine Darts-Scheibe hing, begann er mit dem Pfeilewerfen. «Zuerst hatten wir nur spasseshalber gespielt, aber ich bin da so ein kleiner Ehrgeizling», sagte Hempel im Interview mit Sport 1.

Innert vier Jahren an die WM

Seit 2018 nimmt Hempel regelmässig an Turnieren teil, in diesem Jahr gelangen ihm schliesslich die ersten grösseren Ausrufezeichen. Zunächst sicherte er sich eine Tour-Karte, die ihn zur Teilnahme an grösseren Turnieren des Weltverbands berechtigte. Sein bisheriger Karriere-Höhepunkt: An der Darts-EM eliminierte der Newcomer in der ersten Runde völlig überraschend Ex-Weltmeister Peter Wright.

Nun setzt sich Hempels Höhenflug also im Alexandra Palace fort. Zwei Runden hat der 31-Jährige bereits überstanden und es könnten durchaus noch weitere dazukommen. In der dritten Runde trifft er nach der Weihnachtspause mit dem Australier Raymond Smith ebenfalls auf einen ungesetzten Spieler. Und auch im Achtelfinal würden mit dem Iren Steve Lennon oder dem englischen Routinier Mervyn King zwei Gegner warten, die in Reichweite liegen könnten.