Spanien : Sensationsfund – 1,4 Millionen Jahre alter Gesichtsknochen entdeckt

Er ist circa zehn Zentimeter gross und zerbröckelt: Forscher könnten einen Gesichtsknochen des ältesten Europäers überhaupt gefunden haben.

Das Bild zeigt einen Teil des Gesichtsknochens eines Hominiden, der an der Fundstelle Sima del Elefante in der Sierra de Atapuerca in Spanien gefunden wurde.

Forscher und Forscherinnen haben im Norden Spaniens die womöglich ältesten jemals in Europa gefundenen menschlichen Überreste entdeckt. Das Alter eines rund zehn Zentimeter langen Fragments eines Gesichtsknochens sei auf rund 1,4 Millionen Jahre geschätzt worden, erklärte die Atapuerca-Stiftung am Freitag, die in der gleichnamigen Gemeinde in der Provinz Burgos seit 1978 Ausgrabungen organisiert.