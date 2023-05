Hof zu Wil: Sensationeller Fund von kunsthistorischen Wandbild

Im Hof zu Wil werden gerade Bauarbeiten durchgeführt. Vor etwa einem Monat wurde in einem der Zimmer ein Wandbild aus dem Jahr 1543 entdeckt, wie 20 Minuten berichtete. Mittlerweile konnte das gesamte Wandbild freigelegt werden. Es handelt sich dabei um verschiedene Szenen mit Jesus Christus.

Thomas neben Jesus ist nur zur Hälfte da

Die Wandbilder konnten auf Bibelstellen zurückgeführt werden. So zeigt sich zum Beispiel eine Szene aus der Erzählung «Jesus erscheint seinen Jüngern». Im zweiten aufgedeckten Teil des Wandbilds ist die Szene mit dem ungläubigen Thomas dargestellt.

Nach dem Umbau des Raumes und der Überdeckung der Wandflächen, vermutlich bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wurde eine Fensteröffnung in die Wand gesägt und dadurch ein Teil des Bildes zerstört. Trotz der Grossartigkeit des Fundes ist es schade, dass die Figur des Thomas zur Hälfte verloren ging.

Der ungläubige Thomas ist einer der zwölf Apostel. Als ungläubig wird er bezeichnet, weil er zuerst nicht an die Auferstehung Jesus geglaubt hatte – bis er dann die Wundmale des Auferstandenen gesehen hatte. Auch an Marias Himmelfahrt zweifelte er zuerst, weshalb man ihn auch Thomas den Zweifler nennt.

Der Hof zu Wil war der Sitz des Fürstabts von St. Gallen in der Stadt Wil.

Hof zu Wil birgt noch Geheimnisse

Wie die gesamte Raumgestaltung im 16. Jahrhundert aussah, ob und wie der Bilderzyklus weiterging, lässt sich heute nur noch vermuten. Einige Fragen bleiben weiterhin offen. So auch die Frage nach dem Urheber des Wandbildes. Für die Kunsthistorikerin Annina De Carli eine der wichtigsten Fragen.

Der Fund bleibt ein aussergewöhnliches und sehr gut erhaltenes Zeugnis für das Leben und Wirken der Fürstäbte in Wil SG und für die Renaissancemalerei in der Nordostschweiz. Ausserdem war bereits beim ersten Teilfund klar: «Das Wandbild verbleibt am heutigen Standort und wird sicher nicht ausgebaut», sagte De Carli zu 20 Minuten.