Sensation – Forscher finden das «Stonehenge der Niederlande»

Archäologen haben im niederländischen Tiel eine rund 4000 Jahre alte Ritualstätte entdeckt. Das Heiligtum bestand aus mehreren runden Grabhügeln und soll der Sonne geweiht gewesen sein, teilte die Stadt im Südosten des Landes am Mittwoch mit. 800 Jahre lang wurde die Stätte für Opferfeste, Rituale und Feiern genutzt. Menschen hätten dort auch ihre Toten begraben. Der Komplex mit einem Umfang von etwa vier Fussballfeldern wird als einzigartige Entdeckung beschrieben und hat bereits den Übernamen «Stonehenge der Niederlande» erhalten – nach der weltberühmten Kultstätte in Südengland.

Hügel diente als Sonnenkalender

Auf dem Komplex standen den Forschern zufolge drei Grabhügel. Darin seien Überreste von mehr als 80 Menschen gefunden worden, darunter von auffällig vielen Kindern. Der grösste Hügel mit einem Durchmesser von 20 Metern und umgeben von einem Graben fungierte demnach auch als Sonnenkalender. Jeweils am kürzesten und am längsten Tag des Jahres konnten Sonnenstrahlen direkt durch besondere Einkerbungen in dem Graben auf den Hügel scheinen. An Stellen, an denen die Sonne direkt durch die Öffnungen schien, fanden Archäologen Tierskelette, aber auch Überreste menschlicher Schädel und Gegenstände wie eine Speerspitze aus Bronze sowie verfallene Teile eines Holzbauernhofs, darunter Webgewichte und Äxte.