Erdkern: Erdbeben-Forscher finden Metallkugel

Innerste Schicht : Sensationsfund – Forscher entdecken Metallkugel im Erdkern

Der Erdkern hat laut zwei Forschern selber einen Kern. Diese Metallkugel reagiere in unerwarteter Weise auf nachhallende Schockwellen von Erdbeben.

Dies werfe ein neues Licht auf die Entwicklung des Lebens an der Oberfläche unseres Planeten.

Wie in einer neuen Arbeit, die diese Woche in der Fachzeitschrift «Nature Communications» veröffentlicht wurde, beschrieben wird, hat ein Team von zwei Seismologen der Australian National University herausgefunden, dass die Erde einen «innersten Kern» besitze, der sich möglicherweise nach einem «bedeutenden globalen Ereignis in der Vergangenheit» gebildet habe.