Beim Spaziergang: Sensationsfund – Schweizer Forscher stösst auf neue Pilzgattung

Darum gehts Während eines Spaziergangs stiess ein Schweizer Pilzexperte auf einen aussergewöhnlichen Pilzfund.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine bisher der Wissenschaft unbekannte Pilzgattung.

Derzeit ist noch unklar, ob der Pilz aus dem Ausland eingeführt wurde oder sich erst jüngst – begünstigt durch Umweltveränderungen – weiter verbreitet hat.

Während eines gemütlichen Spaziergangs durch den Garten der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) stiess Pilzexperte Andrin Gross auf einen seltenen Fund. Er sah kleine, grau-beige Becherlein auf den männlichen Blüten einer Himalaya-Fichte. Eine solche Art Pilz ist ihm bis dahin noch nie in die Finger gelangt.

Trotz einer umfangreichen Suche in weltweiten Pilzarchiven und Gendatenbanken fanden sich keine Übereinstimmungen mit anderen Pilzen. Damit stand fest, dass es sich nicht nur um eine neue Pilzart, sondern auch um eine neue Gattung handelt. Die Forscher tauften den neu gefundenen Pilz daraufhin Microstrobilinia castrans. Ihren Fund präsentierten sie in der Fachzeitschrift «Mycological Progress» und in einer Medienmitteilung.

Ursprung des Pilzes ist unklar

Die Forscher rätseln noch immer über den Ursprung des Pilzes. Derzeit stehen drei Theorien zur Debatte: Einige Forscher vermuten, dass er bisher einfach übersehen wurde. Andere Forscher meinen hingegen, dass ein so auffälliger, recht grosser Becherpilz kaum unentdeckt geblieben wäre – schliesslich wurde in den letzten 200 Jahren in Europa eifrig nach Pilzen gesucht. Andere Theorien zum Ursprung des Pilzes müssen her: «Es könnte sein, dass der Pilz von Himalaya-Fichten auf die einheimischen Fichten übergesprungen ist, oder, falls er doch einheimisch ist, dass er sich erst in letzter Zeit – begünstigt durch Umweltveränderungen – weiter verbreitet hat», erklärt WSL-Forscher Ludwig Beenken.

Gefunden wurde der Pilz bisher an 130 Standorten, sowohl an gepflanzten Himalaya-Fichten (Picea smithiana) und serbischen Fichten (Picea omorika) in Siedlungsgebieten als auch an einheimischen Fichten (Picea abies) in Waldweiden und Bergwäldern im Jura, in den Alpen und im Schwarzwald.

Der Pilz ernährt sich von Blüten

Der Microstrobilinia castrans zersetzt das Gewebe der männlichen Blüten und gelangt so an deren nahrhaften Pollen. Daher wächst er auch nur auf Blüten; auf anderen Teilen der Bäume kommt er nicht vor. Eine Gefahr stellt er derzeit aber noch nicht dar, da er immer nur einige Blüten eines Baumes befällt.

Dennoch behalten die Forscher den Pilz im Auge: «Waldschutz Schweiz überwacht Krankheiten und Parasiten an Waldbäumen. Deshalb wollen wir möglichst viele Organismen, die Waldbäume schädigen können, im Auge behalten», sagt Beenken. Man wisse schliesslich nie, ob ein Pilz nicht plötzlich grössere Probleme verursache, zum Beispiel wenn er sich mit der Klimaerwärmung weiter ausbreite.