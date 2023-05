Flüh SO: «So eine grosse Morchel habe ich noch nie gefunden»

Ein News-Scout hat am Montag ein extra grosses Exemplar gefunden.

Nun hat ein News-Scout einen kleinen Sensationsfund gemacht. «Ich bin begeisterter Pilzsammler , doch diesen Frühling hatte ich noch kein Glück bei der Morchelsuche», sagt Luca Simon gegenüber 20 Minuten. Der 21-jährige Baselbieter sammelt seit seinem elften Lebensjahr Pilze. Da das Wetter am 1. Mai gut war, habe er sich noch einmal auf die Suche gemacht. «Wie sich später herausstellte, war der Montag mein Glückstag.»

16 Zentimeter breit und 24 Zentimeter lang

Luca Simon hat nämlich in der Nähe von Hofstetten-Flüh im Kanton Solothurn eine fast 800 Gramm schwere Morchel gefunden. «Sie ist circa 16 Zentimeter breit und hat eine Länge von 24 Zentimetern. Neben meinem persönlichen Rekordfund habe ich noch eine kleinere Morchel gefunden, die etwa 375 Gramm wiegt», so der Pilzsammler überglücklich gegenüber 20 Minuten.

Zur Relation: Ein Kilogramm Morcheln kann bis zu 100 Franken kosten. Die hohen Preise sind darauf zurückzuführen, dass Morcheln immer seltener werden. Züchten lassen sie sich nur schwer, sie werden daher meist in der freien Natur im Wald gesammelt. Neben dem Trüffel ist der Morchel also einer der teuersten Pilze überhaupt.

«Die Morchel ist schon im Dörrgerät»

Dementsprechend hat Luca Simon an seinem Fund auch Freude. «Meine Pilzsammelkollegen und ich sind uns sicher, dass das ein Rekordfund ist!» In der Regel werden Morcheln ungefähr fünf bis acht Zentimeter gross, maximal zehn, wie Hugo Ritter, Präsident der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane, in einem früheren Artikel gegenüber 20 Minute sagte.