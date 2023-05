Teller vom Flohmarkt entpuppen sich als Picassos Werk

Wie sich später herausstellte waren die Keramikteller Teil von Pablo Picassos Reihe «Visage Noir», die er in den 40er-Jahren in einem Tonstudio in Südfrankreich produzierte.

Vom Flohmarkt ins Auktionshaus: Vor ein paar Jahren erwarb die New Yorkerin Nancy Cavaliere in einem Laden der Heilsarmee vier Keramikteller mit handgemalten, geometrischen Gesichtern. Die vorerst wertlos erscheinenden Keramikteller stellten sich später als das Werk von Pablo Picasso heraus und bescherten Nancy einen ordentlichen Zahltag. Sie verkaufte die Keramikteller für rund 40’000 Franken.

«Ich habe geweint und bin in Ohnmacht gefallen»

Als Nancy online mehr über ihr gekauftes Tellerset erfahren wollte, stiess sie auf eine grosse Überraschung: Die Keramikteller sind das Werk des berühmten Malers Pablo Picasso. Sie gehören zu Picassos Reihe «Visage Noir», die er in den 40er-Jahren in einer Töpferei in Südfrankreich produzierte. «Wenn ich Ihnen sage, dass ich dieses Set gegoogelt habe und gesehen habe, wie viel sie wert sind, habe ich fast geweint, bin in Ohnmacht gefallen und habe mich eingenässt», erzählt Nancy auf Tiktok.