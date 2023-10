Xplain: Folgen des Hackerangriffs sind grösser als bekannt war

Grosser Mehraufwand

Alexander Ott, der Vorsteher der Fremdenpolizei, erklärt, dass die App aus Sicherheitsgründen derzeit nicht verwendet werden kann. Normalerweise können die Mitarbeiter der Fremdenpolizei bei ihren Kontrollen, wie auf Baustellen oder im Rotlichtmilieu , vor Ort Fingerabdrücke nehmen. Die App überprüft die Personendaten und Fingerabdrücke in verschiedenen Datenbanken, einschliesslich des Schengener Informationssystems. Dadurch können die Beamten vor Ort feststellen, ob eine Person gesucht wird oder sich unrechtmässig in der Schweiz aufhält.

Anbieterwechsel kann kompliziert und teuer werden

Einfache Passwörter benutzt

Die SRF-Recherche ergab ausserdem, dass der Bund nicht nur von einem Anbieter abhängig war, sondern auch von einem, der anscheinend nicht ausreichend auf die Sicherheit im digitalen Bereich geachtet hat. Dies werde durch die im Darknet veröffentlichten Daten der Hacker deutlich. Es scheine, dass Xplain sensible Informationen mit einfachen Passwörtern geschützt habe, die teilweise sogar direkt neben den Dokumenten aufgezeichnet worden seien. Ein Blick in diese Dokumente zeige ausserdem, dass sie auch Informationen über einen Polizisten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten enthalten hätten. Laut weiteren Recherchen stehe dieser Polizist im Fokus des Nachrichtendienstes.



Ebenso hätten weitere Behörden offenbar nachlässig mit Xplain zusammengearbeitet, indem sie sensible Informationen geteilt hätten, um technische Probleme zu verdeutlichen. Dies sei geschehen, um Xplain bei der Verbesserung seiner Software zu unterstützen. Als Beispiel wird ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Polizei genannt, der unverschlüsselt einen Screenshot per E-Mail an Xplain gesendet habe.