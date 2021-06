Electronica-Tüftlerin im MJF Spotlight - Sensu, welches Lied hast du als erstes auf dem Klavier gelernt?

Noch easy: Seinen neuen Song zum allerersten Mal in den heiligen Hallen des weltberühmten Montreux Jazz Festival performen und dann auch gleich unter dessen Banner releasen. Electronica-Produzentin Sensu (28) hat diese Chance bekommen, weil sie im Juni im MJF Spotlight steht – so heisst das Förderprogramm des legendären Festivals.

Du hast es wahrscheinlich (hoffentlich?) eh schon geschaut, aber falls nicht: Ganz zuoberst in dieser Story gibst du dir unser Video-Interview mit der Musikerin, in dem sie unter anderem sagt, mit welchen Acts sie am allerliebsten mal zusammenspannen würde. Spoiler: Sie reimen sich auf Grillie Hackebeilish und, äh, Hosalía (die Hitze hat mittlerweile unsere Gehirne gebraten, okay?).