1. Runde im DFB-Pokal - Seoane glückt Debüt als Leverkusen-Trainer mit Sieg gegen Lok Leipzig

Darum gehts Am Freitag und Samstag wurden die ersten Partien im DFB-Pokal ausgetragen.

Gerardo Seoane gewinnt seine Premiere als Leverkusen-Trainer bei Lokomotive Leipzig mit 3:0.

Ruben Vargas fehlte beim 4:2-Sieg seiner Augsburger gegen den Greifswalder FC gesperrt.

Lokomotive Leipzig – Bayer Leverkusen 0:3

Gerardo Seoane gelingt der Einstand bei seinem neuen Verein nach Mass. Der dreifache YB-Meistertrainer bezwingt mit Bayer Leverkusen den Regionalligisten Lok Leipzig standesgemäss mit 2:0. Die Werkelf startete wie die Feuerwehr in die Partie und führte dank Toren von Kerem Demirbay und Karim Bellarabi früh mit 2:0. In der zweiten Halbzeit schaukelte der Favorit aus der Bundesliga routiniert ins Trockene. Für den Endstand von 3:0 war abermals Demirbay besorgt, der mit dem 3:0 in der 87. Minute alles klar machte.

Für Aufregung hatte in der Nacht vor dem Spiel eine Bombendrohung gesorgt, die im Hotel von Seoanes Leverkusener in Leipzig eingegangen war. Ein anonymer Anrufer habe um 1.45 Uhr am Empfang des Hotels angerufen und die Drohung ausgesprochen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Bei einer Durchsuchung sei jedoch nichts gefunden. In Ansprache mit einem Sicherheitsberater und dem Hoteldirektor sei auf eine Evakuierung verzichtet worden, so dass das die Bayer-Spieler nicht geweckt werden musste. Zunächst hatte die «Leipziger Volkszeitung» berichtet.

Nach dem Anruf sei die Streifentätigkeit durch die Polizei in der Umgebung des Hotels verstärkt worden. Auch hier seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer wegen Störung es öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.

Greifswalder FC – FC Augsburg 2:4

Für einiges an Spektakel sorgte der FC Augsburg bei seinem Auftritt beim Greifswalder FC. Der Bundesligist ging gegen den Aussenseiter aus der Oberliga bereits in der 3. Minute durch einen Treffer von Lukas Knechtel in Rückstand. In der Folge drehte der Favorit die Partie bis auf 3:1, ehe die Greifswalder nochmal verkürzen konnten. Für die Vorentscheidung sorgte dann André Hahn, der in der 80. Minute das 4:2 für Augsburg erzielte und damit die Weichen für den Sieg der oberklassigen Mannschaft stellte.

Nicht zum Einsatz kam beim Sieg der Fuggerstädter Ruben Vargas. Der tragische Schweizer EM-Held fehlte seinem Club beim Saisonauftakt im DFB-Pokal wegen einer Rotsperre aus dem vorletzten Ligaspiel der vergangenen Saison.

BFC Dynamo – VfB Stuttgart 0:6

Die Rumpfmannschaft des VfB Stuttgart hat die Hürde BFC Dynamo in der ersten Runde des DFB-Pokals ohne Mühe genommen. Der stark ersatzgeschwächte Bundesligist bezwang am Samstag den Regionalligisten BFC Dynamo mit 6:0 (2:0). Vor 3800 Zuschauern im Berliner Sportforum Hohenschönhausen erzielten Hamadi Al Ghaddioui (26. Minute), Borna Sosa (45.), Konstantinos Mavropanos (53.), Mateo Klimowicz (68.), Mohamed Sankoh (82.) und Darko Churlinov (88.) die Treffer für die favorisierten Schwaben.

Sandhausen – RB Leipzig 0:4

RB Leipzig hat seine Erstrunden-Hürde im DFB-Pokal mühelos überwunden. Beim Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Jesse Marsch setzte sich RB am Samstag beim Zweitligisten SV Sandhausen mit 4:0 (2:0) durch und zog in die 2. Runde ein. Willi Orban (20. Minute), Amadou Haidara (45.), Christopher Nkunku (60.) und Dominik Szoboszlai (81.) erzielten vor 4067 Zuschauern die Tore für den Vizemeister, dessen Sieg bei schwachen Sandhäusern nie in Gefahr geriet.

Bayreuth – Bielefeld 3:6

Im Bayreuther Regen hat Arminia Bielefeld nur mit grosser Mühe eine Bauchlandung in einem spektakulären Pokalkampf vermieden. Der defensiv erstaunlich anfällige Fussball-Bundesligist gewann am Samstag beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth erst am Ende deutlich mit 6:3 (2:1). Die Ostwestfalen hatten dabei Glück, dass ein Kopfballtreffer der Gastgeber von Abwehrspieler Steffen Eder in der 78. Minute zum 4:4-Ausgleich wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Der Schweizer im Diensten von Bielefeld, Cédric Brunner, ist in der 90. Minute ausgewechselt worden.

Osnabrück – Bremen 2:0

Norderstedt – Hannover 0:4

