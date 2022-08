Bundesliga-Übersicht : Seoane mit der dritten Pleite in Serie – Hoffenheim gelingt Spektakel-Sieg

Gleich drei Unentschieden gab es am Samstag in der Bundesliga. Gerardo Seoane ist der Saisonstart definitiv missglückt.

Darum gehts Fünf Bundesliga-Spiele fanden am Samstag statt.

Auch mehrere Schweizer standen im Einsatz.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Bochum bot viel Spektakel.

Hoffenheim – Bochum 3:2

Die TSG 1899 Hoffenheim hat beim Heimdebüt des neuen Trainers André Breitenreiter ihre Sieglos-Serie beendet. Die Kraichgauer kamen am zweiten Spieltag der Fussball-Bundesliga zu einem späten 3:2 (2:2) gegen den VfL Bochum. Der eingewechselte ehemalige GC-Stürmer Munas Dabbur köpfelte in der 88. Minute den Siegtreffer. Zuvor war Andrej Kramaric vor 17’005 Zuschauern im Sinsheimer Stadion mit einem Foulelfmeter an Gäste-Keeper Manuel Riemann (59.) gescheitert. Simon Zoller hatte die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung gebracht (10./13.). Nach dem Treffer von Christoph Baumgartner (15.) sorgte Ozan Kabak (22.) in der wilden Anfangsphase für den Ausgleich. Am Ende gab es für die Hoffenheimer mit dem unauffälligen Neuzugang Angelino den ersten Erfolg nach saisonübergreifend zehn sieglosen Spielen. Bei Bochum stand mit Saidy Janko ein früherer YB-Spieler in der Startelf.

Leverkusen – Augsburg 1:2

Bayer Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane steckt schon nach dem 2. Spieltag der Fussball-Bundesliga in einer kleinen Krise. Nach der 1:2 (1:1) gegen den bisherigen Lieblingsgegner FC Augsburg hat der Vorjahres-Dritte nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto. Hinzu kommt das peinliche Pokal-Aus beim Drittligisten SV Elversberg. Die Leverkusener, bei denen Ersatztorhüter Andrej Lunew den rotgesperrten Lukas Hrádecký ersetzte, verschliefen die Anfangsphase und gerieten durch ein Tor des Augsburgers Fredrik Jensen (15.) in Rückstand. Charles Aranguiz (43.) gelang noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich, doch André Hahn traf zum 2:1 (82.) für den FCA.

Hertha – Frankfurt 1:1

Wieder kein Sieg, aber jeweils ein Punkt für geplagte Fussball-Seelen: Hertha BSC und Eintracht Frankfurt haben durch ein 1:1 (1:0) den kompletten Fehlstart in der Fussball-Bundesliga abgewendet. Doch ein Hauch Enttäuschung über einen verpassten Dreier gibt es wohl auf beiden Seiten. Suat Serdar brachte die Berliner am Samstag im Olympiastadion in der dritten Minute in Führung. Daichi Kamada (48.) bewahrte den Europa-League-Sieger nach dem 1:6 zum Auftakt gegen den FC Bayern und dem 0:2 vor drei Tagen im UEFA-Supercup gegen Real Madrid durch seinen Treffer vor einem weiteren Rückschlag. Djibril Sow stand bei Frankfurt einmal mehr in der Startelf. Emotionaler Höhepunkt war eine knifflige Elfmeterentscheidung. Referee Frank Willenborg entschied zwei Minuten vor dem Ende auf Strafstoss für Frankfurt, weil Hertha-Torwart Oliver Christensen, Eintracht-Stürmer Rafael Borré gefoult haben sollte – nach Videostudium revidierte er aber sein Urteil. Ein harter Entscheid.

RB Leipzig – Köln 2:2

Trotz eines Tores von Timo Werner bei seinem Comeback hat es für den Pokalsieger RB Leipzig auch im zweiten Bundesliga-Spiel der Saison nicht zum ersten Sieg gereicht. Die Sachsen mussten sich am Samstag gegen den 1. FC Köln mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1) begnügen. Werner hatte RB nach 37 Minuten in Führung gebracht. Florian Dietz (40.) schaffte vor 43’579 Zuschauern noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich. Die gesamte zweite Halbzeit mussten die Leipziger in Unterzahl bestreiten, nachdem Dominik Szoboszlai (45.+1) wegen einer Tätlichkeit an Florian Kainz die Rote Karte gesehen hatte, gingen aber dennoch erneut in Führung durch Christopher Nkunku (56.). Dem eingewechselten Leipziger Josko Gvardiol unterlief in der 72. Minute ein Eigentor.

Bremen – Stuttgart 1:2

Neuzugang Oliver Burke hat Werder Bremen mit einem Treffer in der Nachspielzeit vor einer Heimniederlage bewahrt. Der Stürmer traf in der 95. Minute zum 2:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart. Zuvor hatte es so ausgesehen, als würde der Aufsteiger im ersten Heimspiel nach der Rückkehr in die Fussball-Bundesliga Lehrgeld bezahlen. Das Team von Trainer Ole Werner ging zwar durch Niclas Füllkrug bereits in der vierten Minute in Führung. Wataru Endo (38.) und Silas (77.) drehten die Partie aber für die Gäste, die schon zum Auftakt beim 1:1 gegen RB Leipzig überzeugt hatten. Bis Burke zuschlug.

Freiburg – Dortmund 1:3 (am Freitag)

Dortmund hat das Spiel trotz eines 0:1-Rückstands noch gewonnen. Hier gehts zum Spielbericht.

