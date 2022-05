Platzsturm in Köln : Seoane qualifiziert sich mit Leverkusen für die Champions League

Der SC Freiburg verliert das Heimspiel gegen Union Berlin. Leipzig könnte am Sonntag an den Breisgauern vorbeiziehen. Derweil qualifiziert sich Leverkusen für die Champions League.

Hoffenheim – Leverkusen 2:4

Was war das für ein umkämpftes Spiel für Gerardo Seoane und Leverkusen. Der frühere Berner Meistertrainer musste von der Bank aus sehen, wie Hoffenheim durch Georginio Rutter mit 1:0 in Führung ging. Dank Patrick Schick konnte man jedoch schnell wieder reagieren. Hoffenheim brauchte jedoch nicht lange um wieder in Führung zu gehen. Baumgartner war für den Treffer noch vor der Pause verantwortlich. Lange schien es auf einen TSG-Erfolg hinauszulaufen, doch mit einem Doppelschlag durch Schick und Diaby drehte Bayer die Partie. Alario machte in der Nachspielzeit noch den Deckel drauf. Mit dem Sieg schaffte es Leverkusen Platz drei zu sichern. Seoane qualifiziert sich also in seinem ersten Jahr in Leverkusen gleich für die Champions League.