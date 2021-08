Bundesliga 3. Spieltag : Seoane übernimmt mit Leverkusen die Tabellenführung – Spektakel in Stuttgart

Am Samstagnachmittag standen fünf Partien der 1. Bundesliga auf dem Programm. Bayer Leverkusen und der SC Freiburg stehen beide mit sieben Punkten nun zuoberst in der Tabelle.

1 / 9 Seoane übernimmt mit Leverkusen die Tabellenführung. imago images/Fotostand Die Werkself gewinnt mit 4:1 gegen Augsburg. imago images/kolbert-press Silvan Widmer und Mainz 05 feiern einen ungefährdeten 3:0-Sieg. imago images/Zink

Darum gehts Die fünf Spiele der ersten Bundesliga überraschten vor allem in der ersten Halbzeit mit vielen Toren.

Aufsteiger Greuter Fürth kann weiterhin nicht überzeugen und verliert gegen Mainz.

Cedric Brunners Bielefeld konnte kurz vor Schluss noch Ausgleichen.

Gerardo Seoane und Bayer Leverkusen können weiterhin überzeugen und übernehmen vorläufig die Tabellenführung in der Bundesliga. Auch den anderen Schweizern lief es am Samstagnachmittag grösstenteils nach Wunsch mit ihren Teams. Die Spiele und Resultate in der Übersicht.

Leverkusen gegen Augsburg

In einem Spektakel mit zwei Eigentor-Aussetzern hat Bayer Leverkusen seine Superserie gegen den FC Augsburg ausgebaut. Die Frühstarter von der Werkself blieben dank eines kuriosen 4:1 (2:1) am Samstag auch im 21. Bundesligaspiel gegen die Fuggerstädter unbesiegt und bauten ihren Topstart auf sieben Punkte aus. Die in der Defensive blossgestellten Augsburger stecken mit nur einem Zähler schon im Tabellenkeller fest und warten weiter auf ein Ende ihrer schwarzen Serie gegen die Leverkusener.

Mainz gegen Greuter Fürth

Der FSV Mainz 05 hat der SpVgg Greuther Fürth die Grenzen in der Fussball-Bundesliga aufgezeigt und sich mit dem zweiten Saisonsieg vorerst im oberen Tabellendrittel etabliert. Der weiter sieglose Aufsteiger aus Franken war am Samstag beim 0:3 (0:2) chancenlos und steht mit nur einem Punkt schon früh im Tabellenkeller. Anderson Lucoqui mit seinem ersten Bundesligator (15. Minute), Adam Szalai (18.) und Geburtstagskind Kevin Stöger (90.+2) schossen vor 11 500 Zuschauern die Tore zum hochverdienten Erfolg der klar überlegenen Mainzer.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg

Dank eines Doppelpacks von Woo-yeong Jeong hat der SC Freiburg das Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart mit 3:2 (3:2) gewonnen. Der Südkoreaner Jeong traf in der überaus unterhaltsamen Partie am Samstag in der 3. und 9. Minute. Das dritte Freiburger Tor erzielte Lucas Höler (28.). Konstantinos Mavropanos (45.) und Hamadi Al Ghaddioui (45.+2) brachten den VfB mit ihren Treffern vor 25 000 Zuschauern zwar nochmal heran, am Ende stand aber der dritte Liga-Sieg der Badener über ihren schwäbischen Rivalen nacheinander.

1.FC Köln gegen VfL Bochum

Mit Steffen Baumgart marschiert der 1. FC Köln in unbekannte Tabellenregionen. Unter ihrem neuen Trainer starteten die Kölner erstmals seit fünf Jahren wieder mit zwei Heimsiegen in die Saison der Fussball-Bundesliga und feierten nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg über den VfL Bochum am Samstag den Sprung ins obere Tabellendrittel. Der Aufsteiger aus dem Revier, der in 30 Bundesligaspielen nur einmal beim FC gewinnen konnte, musste schon seine zweite Auswärtsniederlage hinnehmen. Vor 25 000 Zuschauern im damit ausverkauften RheinEnergieStadion erzielten der eingewechselte Louis Schaub (82. Minute) und Tim Lemperle (90.+1) die Treffer zum späten Sieg. Simon Zoller verkürzte noch auf 1:2 (90.+4).

Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt

Fussball-Bundesligist Eintracht Frankfurt musste im Wirbel um den abwanderungswilligen Flip Kostic einen weiteren sportlichen Nackenschlag verkraften. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verpasste beim 1:1 (1:0) bei Arminia Bielefeld den möglichen ersten Saisonsieg. Zwar gingen die Gäste aus Hessen durch Neuzugang Jens Petter Hauge in Führung (22. Minute), kassierten durch den eingewechselten Patrick Wimmer (86.) aber noch den bitteren Ausgleich. Am Schluss musste Frankfurt sogar noch zittern. Bielefeld drückte nämlich auf den Siegtreffer, dieser gelang aber nicht mehr.

