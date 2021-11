Schweizer in Europa : Seoane und Leverkusen drehen Spiel – Tottenham blamiert sich

Am Donnerstag stehen in Europa mehrere Schweizer im Einsatz. Was haben die Schweizer Söldner in der Europa-, respektive Conference League geliefert? Gab es auch sonst Sensationen oder Überraschungen? Wir zeigen es euch.

1 / 4 Seone feierte mit seinem Team den nächsten Erfolg in der Europa League. Marius Becker/dpa Leverkusen gewann gegen Celtic Glasgow und Albian Ajeti. AFP Urs Fischer feierte ebenfalls einen Sieg. Matthias Koch/dpa

Darum gehts In der Europa, respektive Conference League sind zahlreiche Schweizer im Einsatz.

Wir zeigen, wie die Akteure brillierten oder unauffällig agierten.

In Frankfurt kommt es zu einem Schweizer Duell.

Bayer Leverkusen – Celtic Glasgow

Ohne Zwischenstopp in den Achtelfinal: Bayer Leverkusen hat mit Trainer Gery Seoane den neuen Modus in der Fussball-Europa League genutzt und dank Kampfgeist gleich drei Hürden auf einmal übersprungen. Durch das 3:2 (1:1) gegen Celtic Glasgow sicherte sich Bayer schon vor dem letzten Gruppenspiel das Weiterkommen und den Sieg in der Gruppe G und vermeidet damit die beiden Spiele in der K.o.-Zwischenrunde. Nach dem nicht unbedeutenden Abschluss bei Ferencvaros Budapest am 9. Dezember greift Bayer nun erst am 10. März wieder ins Geschehen ein. Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund muss zum Beispiel schon eine Runde vorher ran.

Bester Spieler auf dem Platz war Leverkusens Robert Andrich. Der Mittelfeldspieler hatte Bayer in Führung gebracht (16.) und glich nach den Gegentoren durch Josip Juranovic (40., Foulelfmeter) und Jota (56.) wieder aus (82.). Moussa Diaby sicherte schliesslich mit dem entscheidenden Tor neben dem Weiterkommen auch noch den Gruppensieg (87.).

Maccabi Haifa – Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat die Chance auf das Weiterkommen in der Europa Conference League gewahrt. Bei Maccabi Haifa setzte sich der Fussball-Bundesligist am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0) durch und steht nun vor einem Endspiel um den Einzug in die K.o.-Phase. Gelingen würde das Überwintern im internationalen Wettbewerb durch einen Heimsieg im letzten Gruppenspiel am 9. Dezember gegen Slavia Prag. Das Team von Trainer Urs Fischer hat nach dem zweiten Erfolg in der Gruppe E nun sechs Punkte auf dem Konto. Den entscheidenden Treffer in Israel erzielte der norwegische Nationalspieler Julian Ryerson (66. Minute).

Zagreb – Genk

Bastien Toma spielte beim 1:1 zwischen Zagreb und Genk keine Rolle. Der Mittelfeldspieler sass 90 Minuten auf der Bank.

NS Mura – Tottenham

Die Tottenham Hotspurs haben ihre Auswärtspartie gegen Mura verloren. Dies trotz Hary Kane, Dele Alli und Bryan Gil. Bereits nach elf Minuten lag man zurück. Nach mehreren Wechseln in der 54. Spielminute – darunter Son, Moura und Dier gelang den Spurs der Ausgleich. In der 94. Minute jubelten aber wieder die Slowenen. Amadej Maroša schoss sein Team zu den ersten drei Punkten der Conference League. Für Tottenham geht es jetzt am letzten Spieltag gegen Rennes. Die Spurs brauchen Punkte und müssen darauf hoffen, das Vitesse Arnheim gegen Mura keine Zähler holt.

Eintracht Frankfurt – Royal Antwerp

Das Duell zwischen Djibril Sow und Michael Frey findet um 21 Uhr statt.

Eindhoven – Sturm Graz

Grégory Wüthrich und Ivon Mvogo spielen ebenfalls um 21 Uhr.

Bröndby – Lyon

Für Shaqiri geht es am späten Abend um drei Punkte.

