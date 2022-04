Bundesliga : Seoanes Leverkusen spielt nach aberkanntem Penalty-Tor nur remis

Bayer Leverkusen kommt in Bochum nicht über ein 0:0 hinaus. Die Werk-Elf hat dabei Pech, denn ein Elfmeter-Tor wird nicht gezählt.

So müssen sich die Fans mit einem umkämpften, aber torlosen Remis begnügen.

Moussa Diaby schiesst sich gegen Bochum beim Penalty selber an, das Tor zählt deshalb nicht.

So spielt die Elf von Gerry Seoane nur 0:0.

VfL Bochum – Bayer Leverkusen 0:0

Bayer Leverkusen um Trainer Gerry Seoane hat den dritten Sieg in Serie verpasst, bleibt in der Bundesliga nach dem torlosen Remis beim VfL Bochum aber auf Champions-League-Kurs. Beim ganz starken Aufsteiger konnten die Gäste am Sonntag ihre wenigen Chancen nicht nutzen. Trotz des 0:0 bleibt die Werkself mit nunmehr 52 Punkten auch nach dem 29. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz.