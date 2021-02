Gratis Tests in Seoul : Corona-infizierte Hunde und Katzen müssen in Quarantäne

Von dem gratis Testangebot für Hunde und Katzen können nur Haustierbesitzer Gebrauch machen, die selber infiziert sind. Ist ein Tier positiv, darf es erst nach 14 Tagen wieder ins Freie.

Tiere, bei denen das Virus nachgewiesen wird, müssen 14 Tage in heimischer Quarantäne verbringen.

In Seoul wohnhafte Haustier-Besitzer können ihre Tiere gratis auf Corona testen lassen.

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul bietet kostenlose Corona-Tests bei Katzen und Hunden von coronainfizierten Haustierbesitzern an. Als erstes Tier sei am Mittwoch ein Spaniel getestet worden, der laut seines Besitzers eine laufende Nase und Fieber habe, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Tierarzt der Stadt in der Nähe des betroffenen Haushalts habe das Tier abgeholt und anschliessend getestet. Das Testergebnis lag zunächst nicht vor.