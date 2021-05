Unabhängigkeit von Spanien : Separatistische Parteien in Katalonien bilden Regierung

Die Verhandlungen zogen sich hin, viele Streitpunkte waren zu klären. Aber die Partner eint ein gemeinsames Ziel.

Drei Monate nach der Wahl in der spanischen Region Katalonien haben sich zwei separatistische Parteien auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Die linksrepublikanische ERC und die gemässigte Mitte-rechts-Partei Junts per Catalonia entschuldigten sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung für die langen Verhandlungen. Ihr Ziel sei es nun, dem Land zu dienen und Fortschritte auf dem Weg zum «gemeinsamen Ziel einer Unabhängigkeit in der Form der Katalanischen Republik» zu erzielen.