Sepp Blatter bezeichnet WM-Vergabe an Katar als «Irrtum»

Der ehemalige Präsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, soll dem damaligen Präsidenten der Uefa geraten haben, die WM in Katar auszutragen.

Der ehemalige Präsident der Fifa, Sepp Blatter. Er bezeichnet die WM in Katar als «Irrtum».

Der Austragungsort steht wegen Menschenrechtsverstössen und des Umgangs mit Arbeitern aus anderen Ländern in der Kritik.

Der 86-Jährige bezeichnete im «Tagesanzeiger» kürzlich die WM-Vergabe an Katar als Fehler.

Sepp Blatter freut sich darüber, dass endlich wieder Fussball gespielt wird. Mit dem ersten Pfiff werde man nicht mehr nur über all die Probleme sprechen, sondern über den Sport, sagt er in einem Interview mit den Zeitungen der Tamedia (Bezahlartikel). Angesprochen auf den Austragungsort bezeichnet der 86-Jährige die Vergabe als «Irrtum». Im Exekutivkomitee sei man sich eigentlich einig gewesen, dass die USA die Weltmeisterschaft im Jahr 2022 austragen sollte. Katar sei ein zu kleines Land, der Fussball und die WM zu gross dafür, so Blatter.