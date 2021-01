Ehemaliger Fifa-Boss : Sepp Blatter ins Spital eingewiesen

Der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter liegt im Spital. Gemäss Medienbericht soll sein Zustand ernst, aber nicht lebensbedrohlich sein.

Blatter stand der Fifa von 1998 bis 2015 vor, ehe er an den heutigen Präsidenten Gianni Infantino – ebenfalls ein Walliser – übergab. Im Dezember 2020 hatte die Fifa Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Präsidenten eingereicht.

Dem 84-Jährigen wird vorgeworfen, wegen mutmasslich fragwürdiger Verträge mitverantwortlich für die bisherigen und schon jetzt absehbaren Verluste in Millionenhöhe beim Fifa-Museum in Zürich zu sein. «Die Anzeige zielt auf die gesamten Projektkosten in Höhe von 500 Millionen Schweizer Franken», teilte die Fifa mit. Blatters Rechtsanwalt Lorenz Erni wies die Vorwürfe auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur als «haltlos» zurück.