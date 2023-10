Serafe: «Als frischgebackene Mutter ist es nicht einfach, sowas zu zahlen»

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben von der Serafe Betreibungsandrohungen, doppelte und jahrealte Rechnungen per Post bekommen.

Betreibungsandrohung trotz bezahlter Serafe-Rechnung

Leserin Karolina hat von Serafe eine Betreibungsandrohung bekommen aufgrund einer nicht bezahlten Rechnung. Die Rechnung hat sie aber bereits beglichen. Das zeigen Dokumente, welche 20 Minuten vorliegen. Bei der Referenznummer passierte Karolina ein Tippfehler, auf welchen sie Serafe per Mail aufmerksam gemacht hat. Eine Antwort hat sie nie erhalten, obwohl sie sogar ihre Kontoauszüge mitgeschickt hat. Bezahlt sie die ausstehende Rechnung nicht, wird sie betrieben.

Keine Antwort von Serafe auf Anfrage um Ratenzahlung

Auch Leser F. (Name geändert) musste lange warten. Vor über drei Jahren reichte er aufgrund seiner schwierigen finanziellen Situation ein Gesuch für Ratenzahlung ein. Auf seinen eingeschriebenen Brief mit Zahlungsvorschlag hat er erst vor zwei Monaten Antwort bekommen, obwohl er die offenen Rechnungen in der Zwischenzeit beglichen hat.