Serafe: Von Gebühren befreien lassen – dann kommt die Polizei

In der Schweiz sind alle Haushalte dazu verpflichtet, eine Radio- und TV-Abgabe in Höhe von derzeit 335 Franken pro Jahr zu entrichten.

Ende September erhielten zwei Personen, die gemeinsam in einer Zürcher Wohnung leben, überraschenden Besuch. Zwei Angestellte des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) und vier Polizisten der Stadtpolizei Zürich erschienen und nahmen eine Hausdurchsuchung vor. Der Grund für den Durchsuchungsbefehl war die Serafe-Gebühr , wie aus einem Beschluss des Bundesstrafgerichts hervorgeht. Das berichtet der «Tages-Anzeiger» am Donnerstag.

In der Schweiz sind alle Haushalte dazu verpflichtet, eine Radio- und TV-Abgabe in Höhe von derzeit 335 Franken pro Jahr zu entrichten. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa für die Bezüger von Ergänzungsleistungen oder Haushalte mit taubblinden Personen. Noch bis Ende Jahr sind ausserdem Haushalte von der Gebühr befreit, die kein Gerät mit Fernseh-, Radio- oder Internetempfang besitzen. Laut dem Tätigkeitsbericht der Firma Serafe waren Ende Dezember 2022 etwa 7800 Menschen von den Gebühren befreit, weil sie angaben, keine Empfangsgeräte zu besitzen.

Bakom-Direktor veranlasst Hausdurchsuchung

In der Folge ordnete der Direktor des Bakom die Hausdurchsuchung an. Bei der Durchsuchung fanden die Stadtpolizisten und die beiden Bakom-Mitarbeiterinnen «mehrere elektronische Geräte mit Internetzugang» in der Wohnung, wie vom Bundesstrafgericht beschrieben. Aufgrund der Beschwerde der beiden Bewohner gegen die Hausdurchsuchung musste sich die Beschwerdekammer des Gerichts mit dem Fall auseinandersetzen.

Hausdurchsuchung kommt selten vor

Das Bakom teilt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» mit, dass es in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt über 1400 Haushalte überprüft habe. Es handelt sich um Stichproben, bei denen kein konkreter Verdacht erforderlich ist. In 174 Fällen wurde ein Strafbescheid ausgestellt, weil in den kontrollierten Haushalten Empfangsgeräte gefunden wurden. In solchen Fällen können Geldstrafen von bis zu 5000 Franken verhängt werden.