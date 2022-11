WM 2022: Serben provozieren mit Fahne in WM-Garderobe – Kosovo fordert Strafe

An der WM 2018 in Russland reagierten Granit Xhaka …

Im Hinblick auf das WM-Duell gegen Serbien am kommenden Freitag will man beim Schweizer Verband einen ähnlichen Eklat vor vier Jahren unbedingt verhindern. Team-Manager Pierluigi Tami berichtete vor wenigen Wochen gar von einem Doppeladler-Verbot. Doch eine Woche vor dem womöglich entscheidenden dritten Gruppenspiel wird nun erstmals von serbischer Seite indirekt Öl ins Feuer gegossen.

Am Freitag kursierte im Internet ein Foto aus der serbischen Garderobe vor dem WM-Spiel gegen Brasilien (0:2). Darauf zu sehen: Eine aufgehängte Fahne mit dem Umriss des seit 2008 unabhängigen Kosovos in den serbischen Landesfarben. Darüber prangert der Schriftzug «Nema Predaje» – auf Deutsch «Niemals aufgeben». In Kosovo selbst wird die Flagge als xenophob und Aufruf zum Genozid wahrgenommen. Auch Fans auf der Tribüne des Lusail-Stadions zeigten sich mit der gleichen Flagge.

Fifa-Sanktionen gefordert

Auf serbischer Seite spielt man den Vorfall herunter. «Ich kann versichern, dass weder Spieler, Staff noch der Verband etwas mit dieser Aktion zu tun hatten», sagt der Ivan Cvetkovic, Journalist des serbischen Sportnachrichten-Portals «Sportske.net» zu 20 Minuten. Er vermutet, dass ein VIP-Fan die Flagge in der serbischen Garderobe aufgehängt haben könnte. «Die Flagge ist sehr populär in Serbien, ist aber sicher keine Provokation.»

«Hat nichts mit Schweizer Spielern zu tun»

Der Slogan «Niemals aufgeben» sei wohl als Ermutigung für das Brasilien-Spiel gedacht gewesen. «Mit den Schweizer Spieler mit albanischem oder kosovarischem Hintergrund hatte es aber ganz sicher nichts zu tun.» Fraglich, ob dies auch auf der anderen Seite so aufgefasst wird. Vor vier Jahren in Kaliningrad reagierten Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka nach ihren Toren mit dem Doppeladler auf die Provokationen der serbischen Fans. Diese dürften es auch am kommenden Freitag in der Neuauflage des hitzigen Duells geben.