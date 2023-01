Aleksandar Vucic steht im Kosovo-Streit vor «Ultimatum» der EU

Balkan : Nach Ultimatum an Serbien – ist das die Lösung der Kosovo-Krise?

Im Streit um die Zukunft des Kosovos sieht sich Serbiens Präsident Aleksandar Vučić vom Westen vor ein Ultimatum gestellt. Dies sagte der Staatschef am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Ihm sei signalisiert worden, dass Serbien entweder seine Beziehungen zum Kosovo normalisiere oder sein Land mit Massnahmen konfrontiert werden könnte, die «grossen Schaden» anrichten würden.

«Dann bin ich für den Weg des Kompromisses»

Westliche Unterhändler hätten ihn vor die Wahl gestellt, den Plan zu akzeptieren oder die Konsequenzen in Gestalt des Abbruchs der EU-Beitrittsverhandlungen und abgezogener Auslandsinvestitionen zu tragen, sagte er am Montagabend in der Pressekonferenz. «Wenn die Wahl darin besteht, dass wir Sanktionen bekommen – und was wäre eine schlimmere Sanktion als der Abzug von Investitionen – oder dass wir auf der anderen Seite alles und sofort akzeptieren, was die Mitgliedschaft des Kosovos in der UN bedeutet, dann bin ich für den Weg des Kompromisses, wie umstritten er auch sein mag», erklärte Vučić .