Aleksandar Vucic : Serbien-Präsident warnt vor «Konflikt globalen Ausmasses»

Der serbische Präsidente Aleksandar Vucic geht davon aus, dass Wladimir Putin noch am Dienstagabend eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine ankündigen wird.

Putin-Rede für Dienstagabend erwartet

Der serbische Staatschef hält sich in New York auf, wo er an der UN-Vollversammlung teilnehmen wird. Er sagte, er sei am Rande der Veranstaltung von vielen russischen Medien angesprochen worden, habe aber nicht mit ihnen sprechen können, bevor er die für Dienstagabend erwartete Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört habe.

«Es ist nicht schwer zu erraten, was Präsident Putin im Wesentlichen sagen wird. Ich gehe davon aus, dass wir uns von der Phase einer speziellen Militäroperation auf einen grossen militärischen Konflikt zubewegen, und die Frage ist, wo die Grenzen liegen und ob wir in einiger Zeit – vielleicht in ein oder zwei Monaten – in einen grossen militärischen Konflikt eintreten wollen, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten», so Vucic im serbischen Rundfunk und Fernsehen.