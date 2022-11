Fakten zum WM-Tag : Serbien schreibt Geschichte, gewinnt aber trotzdem nicht

Am Montag stand der WM-Spieltag im Zeichen der Nati. Auch die anderen Partien hatten viel zu bieten.

Das Tor von Casemiro war Brasiliens spätestes Tor in einem 1-0-Sieg bei einer WM. SRF

Darum gehts

Eine wilde Achterbahnfahrt! Daran erinnerten die ersten beiden Spiele am Montag. In der Nati-Gruppe kommt Kamerun von einem Zwei-Tore-Rüclstand zurück und holt sich einen Punkt gegen Serbien. Ghana lässt sich von zwei schnellen Südkorea-Toren nicht schocken und gewinnt mit 3:2. Die Nati unterliegt Brasilien mit 0:1. Bruno Fernandes traf bei Portugal-Sieg gegen Uruguay gleich doppelt.

Was war sonst noch interessant? Wir zeigen dir zu jedem Spiel spannende Fakten.

Kamerun – Serbien 3:3

Nie aufgeben: Kamerun wurde nach Südafrika (2-2 gegen Paraguay 2002) und der Elfenbeinküste (3-2 gegen Serbien 2006) zur dritten afrikanischen Mannschaft, die bei einer Fifa-Fussball-Weltmeisterschaft nach einem Zwei-Tore-Rückstand eine Niederlage vermeiden konnte.

Zwei Erste Male: Für Serbien war es das erste Unentschieden in einem Spiel bei einer Weltmeisterschaft, zudem erzielte Serbien zum ersten Mal drei Tore in einem WM-Spiel.

Gute Ausbeute: 148 Sekunden lagen zwischen dem Ausgleich und dem Führungstreffer zum 2-1 von Serbien gegen Kamerun. Damit wurde Serbien zur ersten Mannschaft, die bei einer WM in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwei Tore erzielen konnte.

Brasilien – Schweiz 1:0

Ungünstiger Zeitpunkt: Brasilien hat erstmals an einer Weltmeisterschaft gegen die Schweiz gewonnen, die ersten beiden Duelle hatten Unentschieden geendet.

Angstgegner: Die Schweiz gewann nur eines ihrer neun Spiele an der WM gegen südamerikanische Teams (2U 6N), 2-1 gegen Ecuador 2014.

Ein Tor hätte gereicht heute: Die Schweiz hat erstmals seit 1980 in einem Länderspiel gegen Brasilien kein Tor erzielt, damals 0-2 in einem Freundschaftsspiel. In den dazwischen sechs Duellen hatte die Schweiz immer genau ein Tor erzielt.

Schwache Nati-Offensive: Die Schweiz hatte zum zweiten Mal seit Erfassungsstart 1966 keinen Schuss aufs Tor in einem Spiel bei einer FIFA-Weltmeisterschaft, zuvor 2010 gegen Chile. Brasilien liess an dieser WM noch keinen Schuss aufs Tor zu.

Südkorea – Ghana 2:3

Kopfsache: Südkorea hat zum ersten Mal in einem Spiel der Weltmeisterschaft zwei Kopfballtore erzielt, nachdem sie in den 35 Spielen zuvor insgesamt nur drei Kopfballtore erzielt hatten.

Treffsicher: Ghana hat zum ersten Mal in seiner Geschichte drei Tore in einem einzigen Spiel einer WM erzielt. Weiters hat Ghana in jedem seiner letzten sieben WM-Spiele getroffen – nur Nigeria (8 von 1994 bis 1998) hat von den afrikanischen Nationen in diesem Wettbewerb in mehr

aufeinanderfolgenden Spielen getroffen.

Einer für die Zukunft: Ghanas Mohammed Kudus ist mit 22 Jahren und 118 Tagen der zweitjüngste afrikanische Spieler, der zwei Tore in einem Spiel der Fifa-WM erzielt hat, nach Ahmed Musa (21 Jahre und 254 Tage), der 2014 für Nigeria gegen Argentinien doppelt traf. Er war sogar der erste ghanaische Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft zwei Tore erzielte.

Portugal – Uruguay 2:0

Gutes Omen: Portugal hat zum dritten Mal die ersten beiden Gruppenspiele einer Weltmeisterschaft gewonnen – zuvor gelang dies 1966 und 2006, als Portugal beide Male das Halbfinale erreichte.

Rekordmässig gut: Portugal hat in jedem seiner letzten acht Weltmeisterschafts-Spiele getroffen und damit den alten Rekord des Landes gebrochen – von 1966 bis 1986 war in sieben WM-Spielen in Folge stets mindestens ein Treffer gelungen.

Früh belastet: Uruguays Mittelfeldspieler Rodrigo Bentancur wurde nach fünf Minuten und 43 Sekunden verwarnt. Dies war die früheste Verwarnung bei der Weltmeisterschaft 2022 und die früheste Karte für Uruguay bei einer WM seit 1986, als José Alberto Batista gegen Schottland nach nur 54 Sekunden Rot sah.

