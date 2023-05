Kosovo: Zusammenstösse zwischen Serben und Polizei

Nach Zusammenstössen zwischen ethnischen Serben und der Polizei im Kosovo hat Serbien seine Truppen an der Grenze zum Kosovo am Freitag in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Bei den Zusammenstössen wurden insgesamt mehr als ein Dutzend Menschen auf beiden Seiten verletzt. Die Serben im Norden des Kosovos versuchten, neugewählten Vertretern von Stadtverwaltungen den Zugang zu Gebäuden zu blockieren. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehrere Autos wurden in Brand gesteckt.