Als «widerlich» betitelt : Serbiens Präsident beleidigt Kroaten-Wein im TV und entschuldigt sich

Präsident Aleksandar Vucic hält offenbar von Wein aus Istrien wenig bis nichts. Nach Protesten von Winzern der kroatischen Halbinsel krebst er nun aber öffentlich zurück.

Image by v-3-5-N-a from Pixabay

Entschuldigung auf Instagram

Nachdem Winzer und Lokalpolitiker aus Istrien protestiert hatten, zeigte sich Vucic am Sonntag reumütig. «Nur weil ich etwas nicht mag, heisst es nicht, dass es nicht gut ist», sagte er in einer Entschuldigungsbotschaft an die istrischen Winzer per Instagram-Video. Experten bezeichnen den fruchtigen, aromatischen Malvasia als «König» der istrischen Weinkeller.