Australian Open: Serbische Djokovic-Fans zeigen Russland-Fahne

Am Australian Open : Serbische Fans sorgen mit Putin-Fahnen und Russland-Gesängen für Eklat

Mit einer überragenden Leistung gegen Andrej Rublew zog Novak Djokovic am Mittwoch souverän in den Halbfinal des Australian Open ein und witzelte nach dem Spiel im Platzinterview darüber, dass er Roger Federer zu einem Skirennen herausfordern wolle.

Für weniger erfreuliche Szenen sorgten einige Anhänger Djokovics. Wie Videos auf Social Media zeigen, erschienen einige serbische Fans mit russischen Fahnen auf dem Areal rund um die Rod Laver Arena. Auf gewissen Fahnen war dabei sogar das Gesicht des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu sehen, auf anderen Symbole, die mit Putin in Verbindung gebracht werden. Dazu stimmten die Fans immer wieder Gesänge mit den beiden Schlagwörtern «Serbien» und «Russland» an.

Fan mit «Z»-Logo auf Shirt im Stadion

Rublew positionierte sich als Kriegsgegner

Djokovics russischer Viertelfinal-Gegner Rublew hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Kriegsgegner positioniert und sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für Frieden in der Ukraine eingesetzt. In seiner Zweitrundenpartie in Melbourne war Rublew von Zuschauern mit einer ukrainischen Flagge und verbalen Beleidigungen provoziert worden. Der Tennis-Star sagte nach dem Vorfall aber, dass ihn bloss die bösen Worte der Fans störten, nicht aber die Ukraine-Fahne.