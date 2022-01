Revanche? : Serbische Regierung hebt Bewilligungen für australischen Bergbau-Konzern auf

Die serbische Regierung hat einem internationalen Unternehmen die Lizenzen für den Abbau von Lithium entzogen. Die Regierung in Belgrad hat nur wenige Wochen vor den nächsten Wahlen und nach dem Fall um Tennisstar Novak Djokovic ihren Entscheid gefällt.

1 / 3 Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic verkündete am Donnerstag den Entscheid der Regierung dem australischen Konzern Rio Tinto sämtliche Lizenzen für den Abbau von Lithium im Land zu entziehen. REUTERS Der Entscheid folgt auf den Rauswurf Novak Djokovics aus Australien am vergangenen Samstag. REUTERS Auf diesen hatte der serbische Staatspräsident mit Empörung reagiert. Im Fall von Rio Tinto verurteilte er zu einem früheren Zeitpunkt allerdings auch die Strassenblockaden von Gegnern des Projekts. AFP

Nach wochenlangen Protesten von Umweltschützern entzieht die serbische Regierung dem Bergbau-Konzern Rio Tinto alle Lizenzen zum geplanten Abbau von Lithium im Land. Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic sagte am Donnerstag in einer Fernsehansprache, alle Forderungen der Demonstranten seien erfüllt. Rio Tinto habe keine Zukunft in Serbien. «Es ist vorbei.»

Über mehrere Wochenenden hinweg hatten Tausende Demonstranten in Belgrad und anderen serbischen Städten Hauptstrassen und Brücken blockiert, um gegen das geplante Bergwerk in Westserbien zu protestieren. Die Menschen in der Region befürchteten irreparable Schäden an Ackerland, Natur und Gewässern durch den Bergbau. Lithium wird für die Produktion von Batterien benötigt, die in Elektroautos, aber auch Smartphones und Laptops verbraucht werden.

Betreibt die Regierung mit dem Entzug der Lizenzen Wahlkampf?

Der Regierungsentscheid erhält durch die Vorkommnisse der Vorwoche zusätzliche Brisanz. Anfang Januar wurde dem serbischen Tennisstar Novak Djokovic die Einreise nach Australien untersagt. Nach einem Hin und Her mit mehreren Gerichtsentscheiden musste er am 16. Januar das Land verlassen. Der Entscheid der australischen Regierung führte in Serbien zu heftigen Protesten. Die Familie Djokovics sowie Staatspräsident Aleksandar Vucic sprachen von einem Komplott gegen das Land.

Der Konzern erkundet seit etwa zwei Jahrzehnten Bergbaumöglichkeiten in Serbien. Brnabic sagte, alle Lizenzen, die Rio Tinto erhalten habe, seien von der vorherigen, pro-westlichen Regierung ausgegeben worden. Unabhängige serbische Medien berichteten dagegen, dass die wichtigsten Verträge mit dem Konzern unter der derzeitigen rechtsgerichteten Führung unterzeichnet worden seien. Präsident Vucic hatte die Blockaden zu einem früheren Zeitpunkt als illegal verurteilt und erklärte, die Proteste würden aus dem Ausland finanziert mit dem Ziel, das Land zu destabilisieren. In Serbien wird im April ein neues Parlament gewählt. Kritiker sagten, mit dem Entzug der Lizenzen betreibe die Regierung Schadensbegrenzung vor der Wahl.

