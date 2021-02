Australian Open : Serena Williams verpasst Einzug in das Final

Serena Williams wird auch beim Australian Open nicht ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewinnen. Naomi Osaka lässt ihr wie schon im denkwürdigen US-Open-Final 2018 praktisch keine Chance.

Vier Jahre nach ihrem bislang letzten Grand-Slam-Titel hat Serena Williams erneut die Chance auf den ersehnten historischen Rekord verpasst. Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste scheiterte beim Australian Open im Halbfinal an der famos aufspielenden Naomi Osaka. Die 39-jährige Amerikanerin musste sich am Donnerstag in Melbourne mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.