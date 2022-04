Krieg in der Ukraine : Sergei Lawrow sieht Gefahr eines dritten Weltkriegs als real an

Der russische Aussenminister vergleicht die aktuelle Situation mit der Kubakrise. Das Risiko eines dritten Weltkrieges dürfe nicht unterschätzt werden.

Das Projekt New Start, der Vertrag über die strategische atomare Abrüstung, ist das einzige verbliebene grosse Abkommen zur Rüstungskontrolle der USA mit Russland.

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow zufolge besteht aktuell eine reale Gefahr eines dritten Weltkriegs. «Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden», sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Aussenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte.