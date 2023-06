Tritt Alexei Djumin die Nachfolge von Sergei Schoigu an?

Russischer Verteidigungsminister : Sergei Schoigu in der Schusslinie – tritt dieser Gouverneur seine Nachfolge an?

Darum gehts Schoigu soll in Ungnade gefallen sein.

Schon länger gab es heftige Kritik am Verteidigungsminister – vor allem auch seitens der Wagner-Gruppe.

Als möglicher Nachfolger Schoigus wird der Gouverneur der Region Tula, Alexei Djumin, gehandelt.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu galt lange Zeit nicht nur als politischer Verbündeter von Präsident Wladimir Putin, sondern auch als einer seiner wenigen Freunde innerhalb des Moskauer Machtzirkels. Spätestens seit dem Putschversuch der Wagner-Söldner vom Samstag ist nicht nur diese Männerfreundschaft, sondern auch die politische Zukunft Schoigus infrage gestellt.

Schoigu griff bei Vormarsch offenbar nicht ein

Nicht die Truppen des Verteidigungsministers, sondern die Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko stoppte am Wochenende offenbar den Vormarsch der Söldner-Truppen auf Moskau. Den aufständischen Kämpfern war es zuvor gelungen, das Hauptquartier der Armee in Rostow am Don einzunehmen, die Schaltstelle für den Krieg gegen die Ukraine. Schoigu sei «wie ein Feigling» geflohen, beschimpfte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Minister.

Nach dem Aufstand verschwand Schoigu zunächst aus der Öffentlichkeit. Am Montag versicherte sein Ministerium dann, er habe russische Truppen in der Ukraine besucht und den Einsatz der Soldaten dort gelobt. Doch viele Experten sind sich einig: «Der grosse Verlierer ist Schoigu», beurteilte Arnaud Dubien, Leiter der französisch-russischen Denkfabrik L’Observatoire, die Ereignisse vom Wochenende. Schon vor der Revolte der Söldner stand Schoigu aufgrund der Misserfolge im Krieg gegen die Ukraine unter Druck.

Heftige Kritik durch Jewgeni Prigoschin

Prigoschin machte Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow für den Tod Zehntausender Russen verantwortlich. Am 12. Juni wurde ein Video verbreitet, das Putin und Schoigu bei der Verleihung von Medaillen in einem Militärspital zeigt: Der Präsident wendet seinem Minister dabei in offensichtlicher Verachtung den Rücken zu.

In den russischsprachigen Telegram-Kanälen wird bereits über mögliche Nachfolger Schoigus spekuliert. Als Favorit gilt demnach der Gouverneur der Region Tula, Alexei Djumin, der bereits Spitzenpositionen in der Armee und im Sicherheitsapparat des Präsidenten innehatte. «Schoigus Gruppe steht am Rande des Zusammenbruchs, und Sergei Schoigu selbst ist in Ungnade gefallen und wird höchstwahrscheinlich zurücktreten», ist in dem populären Telegram-Kanal Preemnik zu lesen.

