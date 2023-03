Knall bei Grossbank: Paukenschlag bei Grossbank – Sergio Ermotti wird neuer CEO der UBS

Im Anschluss an die Ankündigung vom 19. März 2023 bezüglich der Übernahme der Credit Suisse durch UBS hat der Verwaltungsrat von UBS Sergio P. Ermotti mit Wirkung ab 5. April 2023, nach der Generalversammlung, zum Group Chief Executive Officer und Präsidenten der Konzernleitung ernannt. Er wird die Nachfolge von Ralph Hamers antreten, der sich bereit erklärt hat, im Interesse der neuen Kombination, des Schweizer Finanzsektors und des Landes zurückzutreten, wie die UBS mitteilt. Hamers werde bei UBS verbleiben und Sergio P. Ermotti während einer Übergangsphase beratend zur Seite stehen, um einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, so die Grossbank weiter. Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung angesichts der neuen Herausforderungen und Prioritäten getroffen, vor denen UBS nach der Ankündigung der Übernahme stehe.

Ermotti war neun Jahre lang UBS-CEO

Ermotti war neun Jahre lang Group Chief Executive Officer von UBS. Er habe insbesondere die Finanzkraft und die Widerstandsfähigkeit von UBS ausgebaut, «indem er das weltweit führende Wealth- und Asset-Management-Geschäft sowie die Schweizer Universalbank in den Mittelpunkt stellte», so die UBS weiter. Er habe die Investmentbank rasch umgebaut, indem er ihre Präsenz verringert und einen «tiefgreifenden Kulturwandel» innerhalb der Bank herbeiführt habe, der es ihr ermöglicht habe, das Vertrauen der Kunden und anderer Anspruchsgruppen zurückzugewinnen «und gleichzeitig den Stolz der Mitarbeiter auf ihre Arbeit bei UBS wiederherzustellen», so die Grossbank.



Sergio P. Ermotti sagte: «Ich fühle mich geehrt, diese Bank in einer Zeit zu leiten, die für alle ihre Anspruchsgruppen und für die Schweiz so wichtig ist. Ich möchte Ralph meinen Dank dafür aussprechen, dass er UBS so erfolgreich geführt hat. Die anstehende Aufgabe ist dringend und herausfordernd. Um sie nachhaltig und erfolgreich und im Interesse aller Beteiligten zu bewältigen, müssen wir alle Optionen sorgfältig und systematisch prüfen. Ich bin mir der Unsicherheit bewusst, die viele verspüren, und verspreche, dass wir uns gemeinsam mit meinen Kollegen voll und ganz darauf konzentrieren werden, das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere Aktionäre und den Schweizer Staat zu erzielen.»