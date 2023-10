Sergio Perez: Tritt der Formel-1-Pilot überraschend zurück?

Sergio Pérez steht in der Formel 1 schon länger unter Druck, es fehlen die starken Resultate. Zuletzt schied der Mexikaner im Sprintrennen in Doha aus, damit war Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister. Bei Pérez ist aktuell der Wurm drin. Nun wurde im sozialen Netzwerk Reddit berichtet, der 33-Jährige werde seine Karriere an den Nagel hängen – und das im Rahmen seines Heim-Grand-Prix in Mexiko in zwei Wochen.