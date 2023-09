Sergio Ramos: Diebe brechen ein, Kinder waren zuhause

In Spanien sind Diebe in das Haus von Fussballstar Sergio Ramos eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stiegen die Diebe vor einer Woche in das Haus in Bollullos de la Mitación ein, während Ramos beim Champions-League-Spiel des FC Sevilla gegen den französischen Vizemeister RC Lens auf dem Platz stand. Spanischen Medienberichten zufolge waren während des Einbruchs Ramos’ vier kleine Kinder (Sergio, Marco, Alejandro, Maximo) zu Hause.