Serhou Guirassy stellt Rekord von Robert Lewandowski ein

In der Ligue 1 trennten sich am Sonntag Lorient und die AS Monaco mit 2:2. Der Ausgleich für Lorient fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit durch Faivre. Die Monegassen bleiben unter Ex-YB-Trainer Adi Hütter weiter ungeschlagen und stehen an der Tabellenspitze. Bei Monaco stand Philipp Köhn im Tor, Denis Zakaria zog die Fäden im Mittelfeld, wurde in der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt. Yvon Mvogo, der unter der Woche das Nati-Tor gegen Andorra hütete, überzeugte als Lorient-Goalie. (nih)