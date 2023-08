Serie A: Remo Freuler bei Bologna im Gespräch?

Der Deal ist fix: Leonidas Stergiou (21) verlässt den FC St. Gallen und wechselt leihweise in die Bundesliga zu Stuttgart. Der VfB soll zudem über eine Kaufoption verfügen. Das Ostschweizer Eigengewächs absolvierte in seiner Karriere 153 Einsätze für die Espen. Vergangenen Sommer debütierte der Innenverteidiger in der Nations League für die Schweizer A-Nationalmannschaft. Hinzu kommen 18 Spiele für die U-21-Nati, die er an der EM als Captain aufs Feld geführt hatte. (law)