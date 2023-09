Serie A: Freuler und Okafor erklären Italien-Hype in der Schweizer Nati

Seit diesem Sommer spielen nun sechs Nati-Starts in der Serie A. Italien-Neuling Noah Okafor und Rückkehrer Remo Freuler erklären den Hype.

Serie A : Deshalb gibt es in der Nati einen Italien-Hype

Noah Okafor, Remo Freuler und Yann Sommer sind in diesem Sommer nach Italien gewechselt. Freuler kehrt nach einem Jahr bei Nottingham in die Serie A zurück. Zuvor spielte der 31-Jährige bereits bei Atalanta, wo er gegen Ende auch Captain war.

Darum gehts Gleich vier Nati-Stars sind in diesem Sommer in die Serie A gewechselt.

Neu spielen damit sechs Nationalspieler in unserem südlichen Nachbarland.

Noah Okafor und Remo Freuler erklären die Gründe für den Italien-Hype.

Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien. Zumindest der zweite Teil dieses legendären Zitats scheint aktuell auch auf die Schweizer Fussballer zuzutreffen. Die Anzahl der in der Serie A beschäftigten Nati-Stars hat sich allein in diesem Sommer verdreifacht. Neben Ricardo Rodriguez (Torino) und Michel Aebischer (Bologna) spielen neu auch Yann Sommer (Inter), Noah Okafor (Milan), Remo Freuler und Dan Ndoye (beide Bologna) in der höchsten Liga Italiens. Mit sechs Spielern ist sonst nur die Bundesliga im Team von Murat Yakin vertreten.

«Ich habe ihnen schon immer gesagt, sie sollen nach Italien kommen», scherzt Freuler. Nach sechseinhalb Jahren bei Atalanta Bergamo war der Hinwiler im vergangenen Sommer zu Nottingham Forest in die Premier League gewechselt. Mit seinem Transfer zu Bologna kehrt der 31-Jährige nun wieder in seine zweite Heimat zurück. «Meine Familie und ich sind sehr glücklich, zurück in Italien zu sein. Man wird dort immer sehr gut aufgenommen», schwärmt Freuler.

Bei Bologna trifft der Mittelfeldspieler nun gleich auf zwei Nati-Teamkollegen. Michel Aebischer spielt seit Anfang 2022 in Bologna, Dan Ndyoe wechselte wie Freuler diesen Sommer in die Emilia-Romagna. «Wir kommen sehr gut miteinander aus», so Freuler. «Dan kenne ich nicht so gut, da wir noch nicht häufig zusammen gespielt haben. Aber ich freue mich, ihn noch besser kennen zu lernen.»

Okafor schwärmt vom Essen

Für Noah Okafor, der im Juli für rund 14 Millionen Franken von Salzburg zu Milan gewechselt ist, gibt es gute Gründe, sich für die Serie A zu entscheiden. «Es ist eine Top-5-Liga. Das Niveau ist sehr hoch, viele Teams spielen international», so der 23-Jährige. «Darum ist Italien für viele Spieler eine gute Möglichkeit, um den nächsten Schritt zu machen.»

Doch nicht nur die sportlichen Aspekte machen Italien attraktiv, muss auch Okafor zugeben. «Ich war schon zwei, drei Mal mit meinen Eltern in der Stadt essen. Mailand ist eine Weltstadt. Alle, die Essen mögen, wissen, wie gut das Essen dort ist. Schlussendlich bin ich aber zum Fussballspielen da», sagt der Baselbieter.

Schweizer Duell gegen Sommer

In den ersten drei Ligaspielen durfte Okafor bei Milan jeweils als Joker ran. «Ich brauche nach meiner Verletzung noch etwas Zeit, um wieder auf mein Level zu kommen», erklärt der Stürmer. Angst, beim Champions-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison zu wenig Einsatzminuten zu bekommen, hat er keine. «Konkurrenz ist gut und wichtig. Ich liebe Konkurrenzkampf!»

Nur allzu gerne würde Okafor aber bereits beim nächsten Spiel zum ersten Mal in der Milan-Startelf stehen. Am Samstag in einer Woche kommt es im Giuseppe-Meazza-Stadion zum Derby della Madonnina gegen Inter – und Nati-Kollege Yann Sommer.

Alle Schweizer in der Serie A