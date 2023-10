Serie A: Deshalb ist Yann Sommer gerade der beste Torhüter Europas

Ein Bijou aus der Paraden-Sammlung Yann Sommer: Der Nati-Goalie hexte in der Champions League gegen Real Sociedad. Video: SRF

Inter Mailands 1:0-Erfolg über die Roma steht stellvertretend für die Darbietungen der «Nerazzurri» in der Meisterschaft: Wuchtig, dominant und vor allem ohne grosse Chancen des Gegners. So standen am Sonntag am Ende 19:3 Schüsse und 63 zu 37 Prozent Ballbesitz zu Buche. Weil Inter mit Yann Sommer auch noch einen derzeit überragenden Schlussmann im Kasten weiss, steht auf der Toranzeige der Gegner dann halt oft auch die Null.

In sieben von zehn Spielen ging der 34-Jährige bislang ohne Gegentor vom Platz, hat insgesamt nur gerade fünf Treffer kassiert (einen davon per Penalty) und weist trotz der wenigen Abschlüsse der Gegner eine beeindruckende Abwehrquote von 80 Prozent auf. Alle drei Zahlen scheinen rekordverdächtig. Welche ist denn wirklich eine Bestmarke?

So gut wie Alisson

Sieben weisse Westen in den ersten zehn Serie-A-Spielen, das hat vor Sommer nur der heutige Liverpool-Keeper Alisson Becker (2017 für die Roma) geschafft. Heisst: geteilte Bestmarke, kein alleiniger Rekord.

Bestwert in Top-5-Ligen

Eine geteilte Bestmarke sind die sieben Zu-Null-Spiele auch im Vergleich mit den Top-5-Ligen Europas: Marcin Bulka, der polnische Goalie von Ligue-1-Leader Nizza, kann das ebenfalls von sich behaupten.

Rang 2 bei Anzahl Gegentoren

Auch bei der Anzahl kassierter Treffer steht Nizza der Inter-Bestmarke im Weg. Die Südfranzosen haben mit vier Gegentoren noch einmal eines weniger zugelassen als die Mailänder.

Abwehrquote nahe dem Bestwert

Mit 80 Prozent an parierten Schüssen liegt Sommer im Top-5-Ligen-Vergleich auf Rang drei. Erster ist – wer denn sonst? – Nizzas Marcin Bulka (83 Prozent), gefolgt von Monzas Michele Di Gregorio (81 Prozent) und Sommer.

Wettbewerbsübergreifend Nummer 1

Unerreicht bleibt Sommer, wenn man noch Sommers drei Partien aus der Champions League mit einberechnet. So spielte der Zürcher in 13 Einsätze ganze acht Mal zu null – alleiniger Bestwert in Europas fünf grossen Ligen.

In Italien war Sommer bereits vor einer Woche mit seiner sechsten weissen Weste abgefeiert worden. Die Sportbibel «Gazzetta dello Sport» schrieb von einem «soliden, aufmerksamen und erfahrenen Torwart». Bei den Inter-Fans selbst hat er sich längst in die Herzen der Fans gehechtet. Schaut man die (Defensiv-)Leistungen des Serie-A-Leaders an, dürften bald weitere Bestmarken fallen. Sommer selbst schwärmte erst kürzlich gegenüber 20 Minuten von seinem neuen Verein.

