Serie-A-Rekord eingestellt – Italien feiert Yann Sommer

Sechs Spiele ohne Gegentor in den ersten neun Ligaspielen – damit stellt der Nati-Star einen Rekord ein.

Yann Sommer hat am Samstag gegen FC Turin wieder kein Gegentor erhalten mit Inter Mailand.

In seinen ersten neun Spielen hat er sechs Mal zu null gespielt.

Yann Sommer hat am Wochenende einen Rekord in der italienischen Liga eingestellt.

3:0-Sieg gegen Nati-Kollege Ricardo Rodriguez, wieder eine weisse Weste und bereits nach neun Spielen der erste Mega-Bestwert – Yann Sommer hat bei Inter Mailand richtig eingeschlagen. Mit sechs Zu-null-Spielen in den ersten neun Ligaspielen stellt er einen Rekord ein. Zuvor schafften dies nur zwei Goalies in der Geschichte der italienischen Serie A: Cristiano Lupatelli und der brasilianische Nationalgoalie Alisson. Seit Samstag gehört nun auch der Nati-Star dazu.

Sommer wird gefeiert – Vorgänger floppt

Und genau darin sieht die renommierte Sportzeitung auch eine Stärke von Sommer: Wenn er gebraucht wird, ist er da und hält stark. «Es ist nicht so einfach bereit und aktiv zu sein, wenn man in 90 Minuten nur sehr wenige Schüsse bekommt – Yann Sommer erweckt dein Eindruck, dass es so sei», schwärmt die «Gazetta» weiter.