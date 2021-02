Atalanta Bergamos Willy Ta Bi : Serie-A-Talent stirbt im Alter von 21 Jahren an Lungenkrebs

Fussball-Talent Willy Ta Bi ist im Alter von nur 21 Jahren verstorben. Der Mittelfeldspieler aus der Elfenbeinküste gehörte bis Sommer 2019 der U19-Mannschaft von Atalanta Bergamo an, ehe er an Lungenkrebs erkrankte.

Für den ivorischen Club ASEC Mimosas absolvierte er 2018 mehrere Einsätze in der afrikanischen Champions League. Nach seinem Wechsel nach Italien war er mit drei Toren in neun Spielen am Gewinn der U19-Meisterschaft von Atalanta Bergamo beteiligt.