Serie A: Yann Sommers Inter deklassiert Milan im Derby

Sommers erstes Gegentor als Inter-Goalie Video: X

Das Gegentor von Sommer

In der 57. Minute im Derby war es soweit: Milans Rafael Leão wird zum ersten Spieler in der Serie A, der Yann Sommer bezwingen konnte. Sommer ist zwar noch dran, kann den zwischenzeitlichen Anschluss aber nicht verhindern. Es sollte das einzige Tor der Rossoneri bleiben, 5:1 lautete das Resultat am Ende.

Die Schlüsselfigur

Henrikh Mkhitaryan. Der mittlerweile 34-jährige Armenier ist nach wie vor der Mann für die wichtigen Spiele und trifft im «Derby della Madonnina» gleich doppelt.

Das bessere Team

Milan hat pro Halbzeit jeweils eine gute Phase. Ansonsten ist Inter spielbestimmend und münzt die Überlegenheit effizient in Tore um.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die 38. Minute. Marcus Thuram kommt über links, lässt Malick Thiaw stehen und hämmert den Ball dermassen herrlich in den Winkel. Das atemberaubende Tor war das grosse Thema bei den Fans, im TV und auf Social Media.

Thuram trifft herrlich für Inter Video: X

Tor

6’ | 1:0 | Eine verpatzte Flanke von Marcus Thuram landete in den Füssen von Ex-Sion-Spieler Federico Dimarco, der den Ball scharf in die Mitte brachte und so Henrik Mkhitaryan einstochern liess.

38’ | 2:0 | Marcus Thuram kam über links und haute den Ball nach einem Haken mit rechts in den Winkel. Traumtor!

57’ | 2:1 | Olivier Giroud bediente Rafael Leão in den Lauf, der Yann Sommers erstes Gegentor verbuchen konnte.

69’ | 3:1 | Hakan Calhanoglu verlagerte den Ball auf Lautaro Martínez, der auf Henrik Mkhitaryan ablegte. Die Entscheidung.

79’ | 4:1 | Theo Hernández holte Lautaro Martínez im Strafraum von den Beinen. Penalty. Hakan Calhanoglu verwandelte eiskalt. Kurz zuvor war Nati-Star Noah Okafor bei Milan eingewechselt worden (77.).

90’ +3 | 5:1 | Joker Davide Frattesi wurde von Henrik Mkhitaryan in den Lauf geschickt und spitzelte den Ball an Mike Maignan vorbei ins Tor.

Der Ausblick

Inter muss am Mittwoch in der Königsklasse bei Real Sociedad ran. Milan empfängt bereits am Dienstag Newcastle mit Ex-Mittelfeld-Star Sandro Tonali. In der Liga gehts für Inter am Sonntag bei Empoli weiter, Milan spielt am Samstag zuhause gegen Verona.