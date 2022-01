So gefährlich sind Netflix-Serien wie «Squid Game» und «13 Reasons Why» für junge Menschen

Als Beispiel nennt sie die Hitserie «13 Reasons Why», die 2017 auf Netflix erschienen ist. «Viele junge Menschen sind in unserer Klinik aufgetaucht, weil sie durch das Vorbild der Serienheldin auf die Idee gekommen sind, sich etwas anzutun.»

« Serien und Filme beeinfluss en uns emotional immer sehr stark – deswegen w erden sie gemacht und deswegen konsumieren wir sie. Wir wollen intensive Gefühle wie Spannung, Schrecken oder Verstörung erleben» , sagt Maximilian Jablonowski , Kulturwissenschaftler an der Universität Zürich.

Film-Expertinnen und -Experten sowie eine Jugendpsychiaterin erzählen gegenüber 20 Minuten, wie gefährlich Serien wirklich sind, warum sie uns so stark beeinflussen und wie Risiken minimiert werden können.

Bei «13 Reasons Why» fielen die Reaktionen noch drastischer aus – in einigen Ländern soll laut mehreren Medienberichten gar die Suizidrate angestiegen sein, weil die emotionale Jugendserie den Freitod als sinnvollen Ausweg darzustellen schien. Zuletzt wurde auch die SRF-Show «Wilder» von einem Experten als traumatisierend eingestuft. Stellen unsere Lieblingsserien also ein Risiko für unser Wohlbefinden dar? Expertinnen und Experten nehmen Stellung.

Warum haben Serien eine so grosse Wirkung auf Menschen?

«Serien wirken besonders stark auf uns, weil wir uns über einen längeren Zeitraum in eine Welt hineinziehen lassen und uns mit bestimmten Personen stark und anhaltend identifizieren können», sagt Dagmar Pauli, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Uniklinik Zürich.

Weiter führt sie aus: «Viele moderne Serien sind sehr gut gemacht – sie sind spannend, lebensnah und sprechen Themen an, die uns auch selbst beschäftigen.» Die Lebenskrisen der Serienheldinnen und -helden seien nahe an unseren eigenen. «Gerade bei jungen Menschen wirkt sich das stark auf die Identifikation aus und die Hauptcharaktere der Serien werden plötzlich als Vorbilder gesehen.»

Welche Personen lassen sich besonders leicht beeinflussen?

«Jüngere Menschen haben noch weniger Lebenserfahrung und ein weniger verankertes Selbstwertgefühl. Sie sind gefährdeter, sich schädliche Strategien für die Lösung ihrer Probleme abzuschauen», sagt Pauli. In Momenten von Lebenskrisen wie Konflikten mit der Familie oder Liebeskummer flüchten sie laut der Chefärztin gerne in fremde Welten, um die eigenen Sorgen kurzzeitig zu vergessen. Besonders jugendliche Mädchen seien häufig stark betroffen, etwa wenn sie sich mit ihrem Umfeld, ihrem Selbst oder ihrem Körper unwohl fühlen.

Die Expertin ergänzt: «Personen mit wenig Halt und zuverlässigen Beziehungen im echten Leben neigen ebenfalls mehr dazu, in Serien zu leben.» Genauso könnten Menschen, die schon mit einer bestimmten Thematik vorbelastet sind – etwa einer Neigung zu Depression oder Essstörung – diesbezüglich schneller negativ beeinflusst werden.

Welche Gefahren entstehen dadurch?

«Serien lösen grundsätzlich keine psychischen Erkrankungen aus, können aber schlimmstenfalls einen Suizidversuch begünstigen», sagt Pauli. Als Beispiel nennt sie die Hitserie «13 Reasons Why», die 2017 auf Netflix erschienen ist. «Viele junge Menschen sind in unserer Klinik aufgetaucht, weil sie durch das Vorbild der Serienheldin auf die Idee gekommen sind, sich etwas anzutun.»

Maximilian Jablonowski, Kulturwissenschaftler an der Universität Zürich, betont, dass Serien nicht per se als gefährlich eingestuft werden sollten. «Der Medienkonsum ist nie allein ausschlaggebend für problematisches Verhalten. Jemand, der im Alltag keine Gewalt erlebt, wird auch nicht durch eine Serie plötzlich gewalttätig.» Dem stimmt auch Christine Lötscher zu, Pro f essorin f ür P opuläre Literatur en und Medien an der Uni Zürich: «Die Gewalt kommt nicht von der Leinwand, sie kommt aus der Wirklichkeit. Selbst wenn nur noch Filme mit Einhörnern gezeigt würden, die den ganzen Tag auf Blumenwiesen spazieren und fröhliche Lieder singen, gäbe es noch Gewalt auf der Welt.»